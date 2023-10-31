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GD自願11月6日赴警局！三度聲明「警方回應了」

聯合報／ 記者李姿瑩／即時報導
GD期盼盡快洗刷不白之冤。圖／摘自朝鮮體育
GD期盼盡快洗刷不白之冤。圖／摘自朝鮮體育

韓流天王GD捲入吸毒風暴，他的律師今天第三次發表聲明，公開喊話「GD願意在11月6日赴警局接受調查」。不過警方還在釐清GD涉案的嫌疑，稍早表示最快也要下周才會進行傳喚。

在昨晚的二次聲明中，GD透過律師表明絕無吸毒，同時表面願意自動到案提供毛髮尿液等證據，讓警方徹底調查以證清白。同時提交自願出席意向書，公開積極配合警方調查的立場。

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