伊能靜全說了！17歲出道揭當年公司教「當偶像應對話術」

55歲的伊能靜從17歲就出道，至今已將近40年，日前她吐露剛出道當偶像時，公司教她要如何回答應對問題，藉以維持玉女偶像的形象。

伊能靜日前在直播中談到，17歲就出道當偶像歌手，那時公司會教她，對外就說自己喜歡小貓小狗，這樣比較討人喜歡，為什麼要說自己喜歡讀書，另外當有人問她喜歡什麼樣的男生，公司也會建議她，要說「都喜歡，就看緣份」，但她不理解，因為自己喜歡有才華的人，公司就跟她解釋，這樣才能讓那些喜歡她的男粉絲覺得「大家都有機會」。

這引發網友熱議，紛紛笑稱「她把真話說出來讓現在的偶像們怎麼混」、「這些話術不僅限於娛樂圈呀，職場也適合 大家庭聚會也適合，反正就圓滑」、「半個世紀過去了，偶像的話術還是一成不變，真是時代的悲哀」。

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