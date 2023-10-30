大小S聯手求償400萬 葛斯齊喊冤：我從頭到尾沒說兩姐妹吸毒

大S徐熙媛、小S徐熙娣被黃子佼「毀滅式爆料」強迫他吸毒，狗仔葛斯齊在電視節目上加碼透露指出，他曾在酒店遇過認識大小S的藥頭，大小S不滿名譽權受到侵害，提告求償400萬元，並要求在臉書刊登判決書，台北地方法院今言詞辯論終結，定11月20日下午2點半宣判。

葛斯齊庭末受訪指出，「事情已經準備告一段落，太好了」，而被問及大小S律師質疑他提出作為證據的錄音檔有消音疑慮，葛斯齊解釋他當時一手在通電話開擴音，一手拿另一支手機在錄音，但因為講很久，他就把手機放下來了，所以那不是消音，只是聲音變小，而他也不能後製拉高音量，因為等於是有剪接，而他也有在法庭上解釋。

葛斯齊表示，因大小S認為他沒有查證就去講了這些事情，而他提出的錄音檔就是他採訪查證的過程，畢竟過了20多年證據很難取得，而黃子佼直播說了相關事情，汪小菲曾在媒體、微博提過，而他親身也聽聞類似事情，他只是誠心誠意跟大家分享自己採訪的過程，「我從頭到尾沒有指控兩姐妹吸毒」，他不了解對方為什麼要告一個媒體人，事實上大家都很明白是誰說兩人吸毒。

他說，從被告至今自己仍是一頭霧水，他只能就自己工作能力上查證，他不是司法機關，沒有調查的權利，更何況在黃子佼講了這些事情之後，大家都怕被拖下水而閉口不敢說了，他只是因為節目製作單位希望他分享是否曾經收過類似爆料，而他照實講，「我不認為講實話應該受到這樣的對待」。

葛斯齊說，在還沒有開庭之前，曾經私底下聯繫過黃子佼的助理，希望能出庭作證，但法官似乎認為沒有傳喚證人的必要，畢竟坦白說黃子佼說的話大家也都知道了，他知道大小S希望自己能有更良好的名譽，他強調「我沒有要傷害你們名譽的任何主觀故意或過失」，他只是單純向大家告知過去的工作情況，「我如果要指控的話，絕對不是這樣子」。

大S委任律師指出，大小S均屬於演藝人員，葛斯齊的不當言論將嚴重影響兩人在兩岸及世界各地的收入和工作機會；小S律師則說，小S收入不只是自身勞動付出所得，也是任職公司全體員工薪酬來源，進而葛斯齊的言論不只影響大小S，也影響諸多公司同仁。

小S律師指出，葛斯齊提出的錄音檔對話時間、地點、對象均不詳，長達3分5秒的錄音中有2段似乎有消音、對話內容不連續的情形，而葛斯齊主張錄音檔是查證所得的資料，但內容中沒有人提及大小S是否透過某位黃姓男藝人輾轉取得毒品，因此不得作為合理查證證據。

葛斯齊在法庭上表示，他去年得知有人稱大小S吸毒，當時他沒有出面爆料或指控，直到黃子佼開直播爆料兩人吸毒，而他認為黃子佼與大小S有20年以上友誼，且是小S的親密男友，外界也都非常相信真實性，而節目請他談談是否收過類似爆料，他才與觀眾分享過去的採訪過程。

狗仔葛斯齊在電視節目表示曾在酒店遇過認識大小S的藥頭，挨告求償400萬元。記者林孟潔／攝影

狗仔葛斯齊在電視節目表示曾在酒店遇過認識大小S的藥頭，挨告求償400萬元。記者林孟潔／攝影

商品推薦