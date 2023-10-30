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馬俊麟回鍋民視自肥加吻戲！老婆盯場「家庭現況」曝光

聯合報／ 記者杜沛學／台北即時報導
馬俊麟(左起)、傅小芸、吳婉君、傅子純在「愛的榮耀」中上演四角戀。記者吳致碩／攝影
馬俊麟(左起)、傅小芸、吳婉君、傅子純在「愛的榮耀」中上演四角戀。記者吳致碩／攝影

馬俊麟2019年拍攝民視「大時代」時，疑與王瞳假戲真做，當時妻子剛生下雙胞胎兒子，引爆家庭革命，他也因此形象重挫。時隔4年，他回歸民視8點檔主演「愛的榮耀」，30日首映會上，播出他與傅小芸親密戲，被製作人王珮華爆料是他主動提議要「拍明確一點」，傅小芸突被加親密戲，直呼緊張。

馬俊麟則喊冤：「我哪有這麼大權力，我只是提出問題。」認為要拍細一點，觀眾才看得明白。但他坦言隨時「備戰」要拍親密戲，牙刷都帶在身上。至於是否要向老婆報備？他說不需要，認為老婆也不在意。

但王珮華透露，劇組到新竹一個度假村拍戲時，因要過夜，馬俊麟的老婆還特地帶著兩個兒子到現場探班，疑似「盯場」，一家四口睡一間家庭房。馬俊麟則解釋，在度假村場景沒有要拍什麼「奇怪的戲」，剛好適逢連假，老婆就想帶小孩來走一走，更透露自己和老婆睡同張床，兩個小孩睡另一張床，強調現在家庭關係和樂融融。

馬俊麟劇中糾纏於傅小芸與吳婉君之間，他把吳婉君當妹妹，拒絕對方告白的戲碼，還親了一下額頭才離開，這個行為被認為很渣，馬俊麟趕緊強調：「這場戲不是我加的。」王珮華則表示編劇有其他用意。

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