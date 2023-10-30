張惠妹胞妹瘦10公斤美成這樣！台下驚見超大咖天后相挺
SAYA張惠春在3個月內瘦身10公斤，上周末攜手郭忠祐、林芯儀連辦2場演唱會，SAYA的天后姊姊張惠妹（阿妹）昨日趕到現場，要以行動支持SAYA。
昨晚演出接近尾聲之際，SAYA經工作人員告知確認阿妹真的坐在台下，她故作神秘地說：「我的大歌迷也來到現場，她非常的忙，但是她還是抽空，她工作一完，然後就搭飛機來到現場，我剛知道我都嚇到了，因為這個人她的名字叫張惠妹。」坐在角落的阿妹熱情地向台上的SAYA及歌迷揮手致意。
SAYA稱事前不確定姊姊會來，因為阿妹27、28日在大陸有演唱會，28日首場先送花祝賀SAYA，29日下午則先請人送茶點慰勞工作人員。
更多推薦
▪「六人行」眾星她第一個悼念馬修派瑞 「媽」也出聲了
▪八月身體就出現警訊！ 小禎淚曝：沒想到發生在我身上
▪對「扶龍王」求金鐘 主持人大霈想被王世堅罵
▪做公益看出老公人品！蔡允潔超有感：卡住的事都順了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言