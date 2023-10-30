張惠妹胞妹瘦10公斤美成這樣！台下驚見超大咖天后相挺

SAYA張惠春在3個月內瘦身10公斤，上周末攜手郭忠祐、林芯儀連辦2場演唱會，SAYA的天后姊姊張惠妹（阿妹）昨日趕到現場，要以行動支持SAYA。

昨晚演出接近尾聲之際，SAYA經工作人員告知確認阿妹真的坐在台下，她故作神秘地說：「我的大歌迷也來到現場，她非常的忙，但是她還是抽空，她工作一完，然後就搭飛機來到現場，我剛知道我都嚇到了，因為這個人她的名字叫張惠妹。」坐在角落的阿妹熱情地向台上的SAYA及歌迷揮手致意。

SAYA稱事前不確定姊姊會來，因為阿妹27、28日在大陸有演唱會，28日首場先送花祝賀SAYA，29日下午則先請人送茶點慰勞工作人員。

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