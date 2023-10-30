認了和丁柔安不熟 熊霓自認和胡瓜坦蕩蕩

樂天女孩熊霓今出席短影集「話神傳」首映會，她因和胡瓜傳緋聞知名度大增，她今受訪坦言對此心情相當無奈，認為胡瓜就是一位很願意提攜新人的前輩，自己如果表現不好，胡瓜一樣會訓話，新聞曝光後，她也沒特別私下聯絡胡瓜，錄影也照常進行，「因為我和瓜哥真的沒有什麼。」態度坦蕩。

熊霓在劇中飾演網紅女主播，這也是她首次挑戰演戲，「我第一場戲就是哭戲，雖然情緒有帶到，但我拉不回來，處於很低落的狀態，這部分我還需要多多學習。」她是民視「綜藝大集合」固定班底，和胡瓜爆出緋聞，她心情很無奈：「瓜哥很照顧後輩，有時候做不好，還會把我們叫去訓話，因為我有時候會太緊張，在台上看起來心不在焉。」

外傳丁柔安聽到她的名字就氣炸，她說「柔安姐也有來球場幫我們加油，錄『綜藝秀』的時候她也在。」但她坦言和丁柔安不熟，也沒有太多互動，她也照常錄影，認為和胡瓜之間本來就沒有什麼，不必刻意避嫌。

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