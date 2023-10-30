專訪／交往4任慘被3男劈腿 百萬網紅歌手近況曝光！

情的路上，若不斷遇上「劈腿慣犯」，是否會從此拒絕「相信愛情」？大馬百萬網紅歌手蔡恩雨搖著頭，眼神仍散發希望的光。近來才發行同名專輯的她，今天（30日）剛好是26歲生日，日前她接受本報專訪時曾表示，原先希望30歲可以結婚，但因為生活簡單，又不希望靠人介紹，所以目前還是單身中。

只是提到過往感情，蔡恩雨突然一陣冷笑，「我交過4任男友，卻有3任是因為劈腿而分手」。但她似乎沒有怨天尤人，笑說：「第1任是在13歲交往，但僅8個月就結束，第2任17歲，第3任19歲，第4任則發生在23歲，而且我還先後被第1、2、4任劈腿，唯獨第3任是因為不上進才分開，我不喜歡自己在感情上像個媽媽，我也需要被呵護。」

也許是事過境遷，蔡恩雨如今想起悲慘過往已能坦然面對，「曾經想過20歲後的交往對象要以結婚為前提交往，所以才有了第4任，只是當時我發現他常把手機往下蓋，而且每次上廁所都要帶手機，男生上廁所明明兩隻手都沒空，而且手機也都關靜音，所以有一回趁著他去上廁所我就檢查一下，結果就看到有個女生約他明天晚上吃飯，本來想當作沒看到，但我還是故意把女生的訊息刪掉，直接跟他攤牌，男友就推託都是那個女生同事一直糾纏她，但他卻沒跟對方說他有女朋友，經過我不斷追問後，他一時答不出話，才承認他們有曖昧。」

快刀揮別這段感情後，蔡恩雨足足痛了8個月，直到傳訊息給牧師後，才真正放下，她說：「我後來想想連交往都還會跟別人搞曖昧，更何況結婚，我才不想再有離婚這種事發生。」分手後的某一回，她與前男友巧合出席同一場婚禮，對方還帶著當時曖昧的女同事一起現身，問她會尷尬嗎？蔡恩雨大笑：「才不會，因為我已經完全放下了。」

出道多年的她，最近還在大馬新購了一間約36坪、價值約300多萬台幣的公寓，「我哥要我趁年輕多投資買房，我本來想買透天，但後來還是覺得公寓比較實際，但我也有在看透天厝，想說未來可以當作投資」。

大馬歌手蔡恩雨過去翻唱不少經典歌曲。記者李政龍／攝影

蔡恩雨最近買了新的公寓。記者李政龍／攝影

蔡恩雨最近才剛發表圖名專輯。記者李政龍／攝影

大馬歌手蔡恩雨。記者李政龍／攝影

蔡恩雨談及感情，已能坦然面對。記者李政龍/攝影

大馬歌手蔡恩雨音翻唱走紅網路。記者李政龍／攝影

大馬歌手蔡恩雨也是是百萬YouTuber。記者李政龍／攝影

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