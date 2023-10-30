「六人行」主角群痛失馬修派瑞 麗莎庫卓承諾出席葬禮

美國經典喜劇影集「六人行」主角之一馬修派瑞在洛城家中的按摩浴缸內死亡，享年54歲，其他幾位主角寇特妮考絲、珍妮佛安妮絲頓、麗莎庫卓、麥特勒布蘭、大衛史威莫到現在雖然都沒有公開對外發言，據「紐約郵報」八卦版報導，將準備發表聯合聲明。而他們過去因為該劇大紅，無論是爭取加薪還是面對一切的重大變故都站在同一陣線，關係很密切，所以馬修的突然去世，讓其他人都相當震撼、感傷。

馬修派瑞在「六人行」的主角群中年紀最小，麗莎庫卓則是年紀最長的「大姊」，歐美媒體報導，其他幾個人驚聞馬修的噩耗，都感到失去了自己的小弟，非常難過，也不敢置信。尤其麗莎庫卓一直懷疑是不是他可能服藥時出了什麼問題導致悲劇的發生，馬修家中也被警方搜出有抗憂鬱和抗焦慮的處方藥。麗莎庫卓據稱已經允諾會出席馬修的葬禮，也考慮要收養他的狗。

「六人行」最剛開始籌畫時，主角本來設定是曾演出「天才家庭」和「魔繭第2集」而早就有知名度的寇特妮考絲，首季大家的片酬都不一樣，也是寇特妮的價碼明顯比其他人多出一大截，但後來戲愈來愈受到歡迎，等到第一份合約期滿，大家都要談新約，寇特妮主動表明和其他人同進退，接受所有人拿一樣的酬勞，6位主角此後才變成緊密的團體，不論開心或是難過的處境都攜手度過，成為戲裡戲外一樣投緣的朋友。

「六人行」的主角群彼此關係密切，互動像是兄弟姊妹。圖／摘自IMDb

麗莎庫卓（中）據稱已承諾出席馬修派瑞（左）的葬禮，也可能收養他的狗。圖／摘自IMDb

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