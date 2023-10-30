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GD捲染毒風波社群首發聲 為梨泰院罹難者祈禱

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
GD權志龍。 圖／擷自IG
GD權志龍。 圖／擷自IG

GD（權志龍）近來捲入染毒風波，雖然他發聲明喊冤「自己沒有吸毒」，不過仍遭多家代言品牌切割，之後警方也證實GD涉毒事件還沒立，事隔3天他的相關社群上更新了動態。

GD自創品牌的IG在30日一早更新了限動，是一個點燃蠟燭的背景是梨泰院的短影片，文字則是寫道「願梨泰院事件的罹難者安息」，因為29日正是梨泰院踩踏事件發生的一周年，不少粉絲心疼GD無故捲入染毒風波，還不忘為去年梨泰院事件罹難者祈禱。

GD為梨泰院事件的罹難者祈禱。 圖／擷自IG
GD為梨泰院事件的罹難者祈禱。 圖／擷自IG

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