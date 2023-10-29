和黃嘉千離婚官司燒掉560萬！ 夏克立揭10年前上酒店偷拍內幕

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
夏克立捐血做愛心，肉眼可見他消瘦不少。 記者林怡秀／攝影
夏克立捐血做愛心，肉眼可見他消瘦不少。 記者林怡秀／攝影

夏克立黃嘉千去年7月結束16年異國婚姻，雙方離婚官司纏訟1年多，至今仍未結束，夏克立日前來台，準備11月10日和前妻再度對簿公堂，他今現身捐血活動，挽起袖子做愛心，他表示這次來台，除了出庭，也是希望能為家人慶生，所以他會待到12月才離開，他坦言打官司已經花掉560萬台幣，沒有經濟來源的他，打算透過線上教英文來增加收入。

夏克立和黃嘉千原本是感情令人稱羨的夫妻，不過早在10年前周刊拍到夏克立上酒店，夫妻關係就已出現危機，夏克立昨提起這段，仍氣憤難當，「當時其實是她教會的朋友約我去，後來又改到那個地方，她從頭到尾就知道那是她教會朋友約的，我到現場發現那是KTV，我就打給我老婆，在那邊等她，等她來再一起進去。」他無法接受黃嘉千不但沒幫他解釋，還回答記者「不予置評」，讓他形象蒙塵。

他也懷疑當年的偷拍事件是有心人故意設局，「我從家裡上的計程車，我下計程車就被拍到，記者怎麼會知道我從那台計程車出來？是不是早就知道車牌號碼？全部都是被設計的。」他認為黃嘉千可能10年前就想離婚，「我真的不知道她那時候為什麼要這樣做，婚姻有時候出了問題，去看婚姻諮商也很好。」看來兩人早已出現裂痕。

夏克立談到和黃嘉千的婚姻十分無奈。 記者林怡秀／攝影
夏克立談到和黃嘉千的婚姻十分無奈。 記者林怡秀／攝影

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