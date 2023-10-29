60歲「石榴姊」苑瓊丹宣布暫時息影 轉戰直播帶貨揭背後原因

60歲的香港女星苑瓊丹，曾在周星馳多部電影中演出配角，像是「唐伯虎點秋香」的石榴姊更是在影迷心中留下經典，近來她接受香港媒體訪問，曝要暫時息影，轉換跑道專心做直播帶貨。

苑瓊丹接受「香港01」訪問談到，看到現在直播帶貨酬勞驚人，坦言的確很吸引人，更指一場直播可以賺一百萬，每個月穩定直播四場，這樣一個月就能賺很多錢，而已拍戲40年的她，直言當演員很被動，導演讓妳演什麼角色，你就只能接受，如果沒有人找你，就沒戲拍，但是直播帶貨自己可選擇商品，可以選擇用什麼方式帶貨。

對於外界認為演員去直播帶貨是自貶身價，苑瓊丹則不以為然，覺得這是一種挑戰，可以更直接的面對觀眾，要在短時間內說服大家相信她，購買產品，在某些程度上與演戲有些雷同。

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