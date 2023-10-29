不藏了！炎亞綸捲性侵風暴低調4個月 露面現身同志遊行
炎亞綸6月時遭網紅耀樂控訴性侵，他暫停演藝工作至今，而久未公開露面的他，現身在28日的同志大遊行，被網友們野生捕獲，他也與參加遊行的民眾合照。
炎亞綸28日參加同志遊行，網友貼出與他的合照，只見他手拿彩色旗面露微笑與參加遊行的民眾合照，是近３、4個月以來參加公開活動露面。
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