甩性騷風暴…宣布3大喜事！陳昇65歲生日吐心聲
陳昇今天喜迎65歲生日，同步釋出3個喜訊，包含第30張專輯「望鄉」、新歌演唱會以及素描畫展，說起生日願望，他開玩笑的說：「不營養、毫無益處的網路路線都當機好了！」
陳昇前陣子遭設計師指控性騷，未對指控做出回應，老婆則在演唱會時上台獻吻，以行動力挺他。而陳昇出道以來持續創作，直言有好多事情想做，根本停不下來，日前跟友人、弟弟前往越南騎單車，參觀河內歷史博物館留下深刻印象，日常除了創作、運動游泳、騎單車之外，時間都留給了繪畫，於是收集了超過80幅有色鉛筆狂想素描，預計12月15日起在前門藝術空間展出。
新專輯「望鄉」是他敘述關於故鄉的第3部曲，靈感來自於鼓手阿文老師新買的金瓜石房子，可以隔海遙望自己的故鄉東引，所以他跟團隊將整套設備搬進房裡錄音，進而萌生返鄉開唱計畫。經過多方努力，陳昇將於11月11日在母校彰化溪州國中舉辦新歌演唱會，招待當地鄉親跟所有想參加的歌迷，令人相當期待。
更多推薦
▪張惠妹親妹暴瘦10公斤 美成這樣開唱驚艷粉絲！
▪劉福助高雄朝聖草蜢爆高鐵意外 陳美鳳全程目睹嚇瘋！
▪真相大白！湯姆克魯斯演不了「鋼鐵人」真正原因揭曉
▪演夫妻不用培養默契 田中千繪：不能想像跟范逸臣離婚
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言