甩性騷風暴…宣布3大喜事！陳昇65歲生日吐心聲

陳昇今天喜迎65歲生日，同步釋出3個喜訊，包含第30張專輯「望鄉」、新歌演唱會以及素描畫展，說起生日願望，他開玩笑的說：「不營養、毫無益處的網路路線都當機好了！」

陳昇前陣子遭設計師指控性騷，未對指控做出回應，老婆則在演唱會時上台獻吻，以行動力挺他。而陳昇出道以來持續創作，直言有好多事情想做，根本停不下來，日前跟友人、弟弟前往越南騎單車，參觀河內歷史博物館留下深刻印象，日常除了創作、運動游泳、騎單車之外，時間都留給了繪畫，於是收集了超過80幅有色鉛筆狂想素描，預計12月15日起在前門藝術空間展出。

新專輯「望鄉」是他敘述關於故鄉的第3部曲，靈感來自於鼓手阿文老師新買的金瓜石房子，可以隔海遙望自己的故鄉東引，所以他跟團隊將整套設備搬進房裡錄音，進而萌生返鄉開唱計畫。經過多方努力，陳昇將於11月11日在母校彰化溪州國中舉辦新歌演唱會，招待當地鄉親跟所有想參加的歌迷，令人相當期待。

陳昇喜迎65歲生日。圖／新樂園製作提供

陳昇推出第30張專輯「望鄉」。圖／新樂園製作提供

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