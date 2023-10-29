「六人行」團隊悼念馬修派瑞：他是真正的禮物！

美國經典喜劇「六人行」主角之一馬修派瑞驚傳在家中浴缸內死亡，享年54歲，「六人行」官方社群帳號也和製作該劇的華納電視一起發出聲明：我們非常傷心得知馬修派瑞去世，他對我們所有人來說都是真正的禮物。我們向他的親友、影迷們獻上關懷。

華納電視另外對「好萊塢報導」發表聲明，盛讚馬修派瑞是一個極有才華的演員，也在華納電視集團的家庭中是不可磨滅的存在，他的喜劇才華打動全世界人們，他留下的作品也會永遠在許多人的心中，這真是令人心碎的一天。除了「六人行」之外，馬修主演的另一齣影集「60號攝影棚Live秀」也是華納電視製作。

馬修派瑞的猝逝讓全球影迷震驚。（路透資料照片）

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