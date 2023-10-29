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影迷、昔日夥伴悼念「六人行」馬修派瑞 暫缺其他5人

聯合報／ 記者蘇詠智／即時報導
馬修派瑞去世消息傳出後，全球影迷和曾合作過的演員友人都發表悼念。（路透資料照片）
馬修派瑞去世消息傳出後，全球影迷和曾合作過的演員友人都發表悼念。（路透資料照片）

經典喜劇影集「六人行」主角之一馬修派瑞，驚傳在洛城家中溺斃身亡，享年54歲。據專門報導明星與名人八卦的TMZ，他在離世前最後一項活動是打了兩個小時的匹克球，接著回到家中後請助理幫他辦事，然而助理約兩小時後返回他家中，卻發現他已經不省人事，趕快打911求援，無奈已無法挽回他的生命。

「六人行」曾是全美收視最高影集，馬修和其他主角包括寇特妮考絲、珍妮佛安妮絲頓、麥特勒布蘭、麗莎庫卓與大衛史威莫曾經一起登上「最高片酬電視劇演員」的寶座，一集拿到百萬美元，他也得到來自大銀幕的邀約，然而除了和布魯斯威利合演的「殺手不眨眼」外，「傻愛成真」等片的反應都不特別理想，後來他則在「回到17歲」演男主角的中年時期，為柴克艾福隆抬轎。

馬修在「六人行」中扮演的錢德，言語犀利、舉止斯文，性向常被懷疑，卻對住在一起的喬伊非常照顧，最後和莫妮卡從好友變成戀人，結局時帶著領養的雙胞胎搬到市郊區。劇中和他互動比較密切的也是飾演莫妮卡的寇特妮考絲和演喬伊的麥特勒布蘭，不過曾有八卦報導指出，兩位同名（馬修的暱稱包括麥特、馬蒂等）又演室友的男星，看似好哥兒們，其實曾經在戲外鬥得非常兇，然而去年11月馬修派瑞推出個人回憶錄，並沒有在這一點上多著墨。

曾和馬修合演「少爺賣身」的梅瑞迪絲沙林傑除了發布兩人昔日合照，還寫道：「喔，不，不，不，不，不！馬蒂！我的心碎了，我們從16歲就認識，我的天，說不出話了，願安息。」奧斯卡最佳女配角蜜拉索維諾則寫道：「喔，不，馬修派瑞，你這個貼心卻深受困擾的靈魂。希望你在天堂找到快樂與平靜，用你獨特的機智讓每個人繼續大笑。」曾和馬修在「法庭女王」合作的喬許查爾斯寫道：「不幸的消息，兄弟安息吧。」曾演出「地獄怪客」和「金法尤物」的賽瑪布萊爾則稱他是「我最年老的男性朋友」，表示自己無條件的愛他，也因此心碎。

全球各地廣大的「六人行」迷也都在社群網站上發表悼念，至於他昔日一起合演該劇的演員夥伴們，目前暫時沒有人有任何公開回應。

梅瑞迪絲沙林傑（左）和馬修派瑞很年輕時就合作拍電影，相識相交多年。圖／摘自IG
梅瑞迪絲沙林傑（左）和馬修派瑞很年輕時就合作拍電影，相識相交多年。圖／摘自IG

賽瑪布萊爾（右）表示因馬修派瑞去世而心碎。圖／摘自IG
賽瑪布萊爾（右）表示因馬修派瑞去世而心碎。圖／摘自IG

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