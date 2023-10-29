被郭雪芙按摩起反應！香港男星認：整齣劇都興奮狀態！

郭雪芙與香港演員劉俊謙在「此時此刻-站一個晚上」中，分別詮釋對生活失望的單親媽媽按摩師，以及極度渴望戀愛的聽障外送員，劇中有許多大尺度戲碼，兩人接受「Marie Claire美麗佳人」採訪時，劉俊謙坦言：「整齣戲裡我都保持在比較興奮的狀態。」

劇中劉俊謙被郭雪芙按摩，忍不住起生理反應，劉俊謙形容：「除了有養眼的大尺度畫面外，整齣戲裡我都保持在比較興奮的狀態，但同時又處在較多限制的環境裡面，不但要在劇中對雪芙有一種慾望幻想的戀愛渴望，又要呈現角色的單純直白，兩相矛盾之下是很內心糾結。」他賣關子自比，「可能就快要起飛了，但卻要跟自己說必需要降落。」

回想起初見郭雪芙的第一印象，劉俊謙形容：「本人真的很美，合作過後更覺得她是很直爽的女生，相處下來很舒服，對戲時有什麼意見都會跟我討論，平常也會聊聊天，加上我們都有養貓，就又有些共同話題，能跟她合作拍戲真的很開心。」

而郭雪芙對劉俊謙的第一印象卻是被嚇到，「開拍時我還不知道他在劇中飾演的角色，有設定是具有聽力障礙，因此言語講話要顯得較不流暢，那時聽俊謙說話的聲音狀況就已經是融入戲裡的樣子，才會心想原來他講話大舌頭不輪轉」。

直到後來郭雪芙才恍然大悟劉俊謙在揣摩角色的口語腔調，進而深感敬佩大讚他時時刻刻都很認真，「和他對戲可以非常明顯感覺到他整個人已經是不自覺全然融入在劇戲角色呆呆的狀態，讓我常常很想問他：你還好嗎？不過相對地也讓我自然跟著一起投入在劇情情境中」。

提到自己的角色，郭雪芙則形容：「一個對生活失望的單親媽媽心境是很不同的，那時候把自己放進這個角色去體驗這樣的人生滋味，用自己的視角去看待，很寫實地感受到生活真的很不容易，演出時會有一種求助無門的無奈心酸感。」這是當初吸引她想挑戰接演的因素。

郭雪芙演出「此時此刻-站一個晚上」時有一種求助無門的無奈心酸感。圖／Marie Claire美麗佳人提供

郭雪芙(左)讚劉俊謙時時刻刻都很認真。圖／Marie Claire美麗佳人提供

郭雪芙在「此時此刻-站一個晚上」中詮釋對生活失望的單親媽媽按摩師。圖／Marie Claire美麗佳人提供

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