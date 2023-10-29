「六人行」馬修派瑞驚傳溺斃浴缸離世 享年54歲

情境喜劇「六人行」曾紅遍全球，主角之一錢德的男星馬修派瑞（Matthew Perry）驚傳過世，享年54歲。原因是在洛杉磯家中溺斃身亡，不過現場並未發現藥物，也不涉及任何謀殺行為，暫時排除服藥過量等原因。

馬修派瑞主演「六人行」是他生前最出名的作品，此後也還出演許多其他作品，如「男孩終將成為男孩」、「殺手不眨眼」，主要以喜劇為主。

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