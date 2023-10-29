章立衡也發聲了！4句話反擊父親劉家昌 轉發母親甄珍貼文「這就是事實」
劉家昌日前發文吐前妻甄珍爭產內幕，更痛批兒子劉子千（改名章立衡）不忠不孝，直接公開撕破臉，之後甄珍也發長文回擊怒轟劉家昌「裝可憐」、「不配做父親」，28日章立衡轉發母親的貼文，揭露自己心聲。
章立衡28日在臉書轉發母親甄珍27日回擊劉家昌的貼文，並寫道「我這個人不願意沉迷在是非與八卦裡。最近有很多媒體記者在找我，想瞭解事實。以下這一篇就是事實。」不少網友留言支持他「那首被強迫出的念妳一定是你這輩子最大的惡夢…」、「支持你！怪不得「玫瑰」那麼好聽，然後就突然變成「唸你」⋯」、「加油，等待你的發光發熱」、「可以再回來演藝圈嗎？好想念你的作品」。
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