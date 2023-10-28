李善均爆染毒後首露面 哽咽致歉「對不起家人」
韓國男星李善均爆染毒神隱多日，今在收到警方傳喚下首度露面，他90度鞠躬致歉，說道：「捲入這樣不光彩的事，讓很多人失望了，對不起。」，對支持他的人感到抱歉，同樣他也表示，會如公司聲明一樣誠實接受調查。而談到家人，李善均哽咽說道：「對不起家人」，數次鞠躬後步入警局。
據韓媒報導，供出李善均的人就是爆出和他外遇的娛樂場所女室長，被問到遭威脅、毒品等問題時，李善均則表示會在偵訊中誠實回答。
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