福原愛返日開小紅書帳號 中文打招呼被酸退步太多
昔日「桌球CP」福原愛與江宏傑離婚後官司仍持續進行，關於她的負面新聞則是不斷傳出，但她自從在7月27日發出聲明便在公眾目光前消失，直到最近返日開設了小紅書帳號才又回到大眾視野，粉絲追蹤人數雖破1.7萬，不過跟經營已久的微博與Instagram相比卻如九牛一毛。
福原愛自7月27日發完聲明後便神隱，直到本月22日才突然公開小紅書帳號，並分享了3支影片跟一則新動態。先前她曾被傳出疑似將定居新加坡，不過在小紅書IP中可以看到她的位置是在日本。在福原愛分享的第一支影片裡可以看到她用中文打招呼：「紅薯寶寶們，大家好，我是福原愛。今天非常地開心，我來小紅書了，這是我唯一的帳號，以後我會給大家分享我的生活，請多多關照，謝謝大家。」但卻被批評中文似乎退步，之後她也接著上傳「中文退步了嗎？」影片，大秀中文、天津話、東北話。
在福原愛最新的貼文中則是分享自己跟熊娃娃的照片，並問粉絲：「我跟熊誰更可愛？」對於她轉戰小紅書的做法中國網友反應兩極，一部分網友歡迎她的到來，不過也有網友狠酸：「想在中國人心裡找存在感嗎？」、「不是逃到新加坡了嗎？又開始營運大陸粉絲啦？」
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