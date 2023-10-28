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李運慶父親罹患失智症 認父子「關係不好」 曝真實心聲

聯合報／ 記者楊起鳳／即時報導
李運慶父親也罹患失智症。圖／大愛台提供
李運慶父親也罹患失智症。圖／大愛台提供

以失智症為主題的大愛劇「你好，我是誰2」開拍，一年的時間都沒有拍戲的江祖平也現身，她透露接拍「你好，我是誰2」之後，開始推掉很多應酬，準備找回演戲的感覺，被問到演戲是不是就像騎腳踏車跟游泳一樣很快就找回來，江祖平說「剛好這兩項我都不會」。江祖平在劇中飾演一個照顧失智症者的鐘點工，劇中有唱黃梅調的橋段，她說自己嗓音低，得趕快拿到曲調，多聽多練習植入腦海中。

除了江祖平，李運慶跟班鐵翔在劇中是飾演父子。現實生活中李運慶的爸爸去年也被診斷出罹患失智症，接到角色後看到劇本覺得「一切來得太巧了」，因為跟爸爸同住，劇本寫得很細節「很多東西是我真正親自去照顧我爸爸，然後才會知道的」。李運慶說開拍前上課，醫生問失智症要吃什麼藥，沒有人知道但他知道，因為「很多東西從不懂然後必須要去了解去認識，甚至是斤斤計較，每一個細節都很重要，會影響到爸爸的狀態」。李運慶也坦言自己跟父親的關係並不是特別好，角色某些程度上與現況很貼近，希望做到導演說的「對得起這個角色，我會認真努力」。

「你好，我是誰2」中洪小鈴跟尹昭德飾演夫妻，洪小鈴詮釋的是一名女強人在事業顛峰時成了「早發性失智症」患者。洪小鈴說自己的個性是與人為善卻要演強勢性格，沒想到在看了劇本後很快就能進入角色，週邊也有從正常到失智的親友，詢問得知很多失智症患者呈現的狀態是一般人無法想像的。開拍前劇組為演員們安排上課，其中要如何演失智症患者，洪小鈴說就像寇世勳分享的秘訣「你去相信它是真的它就是真的」。

洪小鈴跟尹昭德第一次合作，碰面後覺得他很溫暖。尹昭德詮釋的是照顧者的角色，他認為劇中角色跟他本人相似程度近八成，是個陽光暖男，不離不棄的好先生、好爸爸。尹昭德說自己有一次煮綠豆湯給兒子回家喝，沒想到聞到焦味後才想起自己在煮綠豆湯，當下驚覺正常人都會因為忘記而充滿挫折感，更何況劇中的太太是人生勝利組卻罹患失智症，尹昭德體會到照顧者「更重要的是要趕快振作起來，成為她堅強的後盾」。

洪小鈴(左)跟寇世勳學習演技。圖／大愛台提供
洪小鈴(左)跟寇世勳學習演技。圖／大愛台提供
「你好，我是誰2」在中壢開鏡。圖／大愛台提供
「你好，我是誰2」在中壢開鏡。圖／大愛台提供
江祖平(左)久違現身和洪小鈴一起演出。圖／大愛台提供
江祖平(左)久違現身和洪小鈴一起演出。圖／大愛台提供

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