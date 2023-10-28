于美人「早就賣房」撐參選經費！為信念激發強大力量

于美人投入立委選戰，隨著大選倒數計時，她向「超級紅人榜」請假，今天在告假前最後一次進棚錄影。搭檔蔡昌憲、許志豪不捨，只能大力祝福她「凱旋歸來」。

于美人強調，自己只是請假兩個月，之後無論如何一定會再回來。她為了實踐內心理念，在沒有政黨資源下，義無反顧賣掉房子，做好萬全的準備才參選。今受訪時被問到經費問題，她才公開幕後秘辛。

于美人坦言，過去她生活中最大筆的支出是孩子的學費。隨著孩子畢業，她可以更靈活地運用資產。這次參選，她事前做足準備，賣房撐起獨立參選的千萬費用，並和家人溝通，得到家人的理解和支持。

現在孩子也會跟著她到公園與民眾互動，于美人只擔心時間不夠用，希望能把萬華中正區57個里長的故事都分享出來。她也不怕選舉帶來的抹黑攻擊，「我問過自己，能不能承受得了這些？但只要你秉持信念，它是帶著光的，就不會被眼前的這些紛紛擾擾所干擾了」。

于美人說：「我知道這一次的參選，我所為何來，那麼我只能把我自己做好，你要知道，我也不知道誰會潑髒水，或是會潑什麼樣的髒水。可是只要那些髒水沾不到我的身上的時候，它就變成聖水。」

她內心堅定強大，把所有時間和資源妥善分配運用，也沒忘記關心身邊親友。正巧詹雅雯昨宣布開唱，等等也要進棚錄影。蔡昌憲和許志豪都認證詹雅雯上次錄影毫無異狀，未來節目不會找代班主持人，不會改變13年來的主持陣容。

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許志豪、于美人、蔡昌憲合作多年。記者王聰賢／攝影 于美人勉勵許志豪和蔡昌憲堅守崗位。記者王聰賢／攝影

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