邱淑貞「素顏」同框郭富城 女神近照曝光被讚：胖了也好看

香港女星邱淑貞婚後淡出演驗圈，昔性感女神形象仍深植人心。今年4月陸網流出在香港迪士尼樂園偶遇邱淑貞的照片，看來腫一圈的模樣引起討論，不過6月她與信徒朋友聚餐畫面曝光，休閒打扮、畫著淡妝，魅力依舊，而最近她現身郭富城58歲慶生趴，看來幾乎是素顏，看來確實長肉了，不過精緻臉蛋膚況看來維持的很好，網友直讚女神胖了也還是很好看。

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邱淑貞（右）現身郭富城（中）慶生趴。 圖／截自IG／siumayceo

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