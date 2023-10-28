恭喜！婁峻碩馬爾地夫求婚成功 焦凡凡甜喊3字閃爆了

婁峻碩和網紅女友焦凡凡交往多年，感情相當穩定，近來小倆口飛往馬爾地夫度假，27晚他在社群Po照宣布求婚成功喜訊，笑說「她嚇到，但她願意」，閃瞎大批網友。

婁峻碩忙完演唱會，帶著女友焦凡凡到馬爾地夫度假，他把握機會向女友求婚，順利報得美人歸，焦凡凡也曬出鑽戒，感動表示：「我嚇到，但我願意！」

至於是否懷孕，經紀人表示：「沒有懷孕，謝謝大家祝福。」有好消息會通知大家，婚禮後續還在討論。

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婁峻碩求婚焦凡凡成功。圖／摘自IG

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