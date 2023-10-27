Angelababy傳賣頂級豪宅自救 頻上熱搜「解封了」？

Angelababy（楊穎）早前被傳去看Lisa「瘋馬秀」演出，雖然「瘋馬秀」官方發文澄清她「沒看秀」，但爭議未停，更疑似因此遭封殺，不過26日Angelababy屢上熱搜，包括她發文祝賀神十七發射成功、對營銷號提告頻上熱搜，有網友認為她又開始正常宣傳發文，似乎「感覺沒事了？」

此外，綜合近期陸媒報導，有知情人士爆料Angelababy打算拋售位於北京三里屯最頂級路段，佔地1300坪，價值5億（約22.4億台幣）的豪宅，為事業受看秀風波影響自救，不過對此傳聞，Angelababy並未回應。

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