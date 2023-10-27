父子決裂！劉家昌怒發聲明　「不是劉家人不准碰」

劉家昌昨（26）日突然在微博發文，控訴甄珍、劉子千（2019年改名為章立衡）母子聯手奪家產內幕。今天一早，他則發出律師聲明，表示兒子既然已經不姓劉，因此就不再是劉家人，「決不容許碰觸本人所有之版權。因此，本人終止授權創音工作室、章家甄及章立衡使用、管理、收取本人所有之版權收益。」

劉家昌與兒子章立衡的父子關係惡化多年，2019年劉子千改從母姓，當時讓劉家昌相當生氣，還稱是從媒體上得知此事。昨（26）日劉家昌突然提起甄珍母子這幾年來奪家產的內幕，昨晚章立衡則在臉書發表一張貼圖，圖上寫著「我把牛牽來了，你繼續吹」，疑似隔空回應老爸的批評。

對此，劉家昌今天一早立即發表聲明，內容中提到過去在香港用章家甄和劉子千的名字成立創音工作室，並授權創音工作室管理音樂版權，「看到劉子千改名為章立衡。既然不姓劉，不是劉家人，決不容許碰觸本人所有之版權。因此，本人終止授權創音工作室、章家甄及章立衡使用、管理、收取本人所有之版權收益。」

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劉家昌臉書發表聲明稿，內容如下： 聲明書 本人劉家昌於2002年經邵逸夫先生引薦，次子劉子千進入香港最頂級的漢基小學，全家從美返港定居。 之後在香港做點房產買賣，及在中國昆山興建酒店，皆是向邵夫人方逸華女士私人借款支助。龍虎山藝術城的開辦費五百萬美金，也是我本人向方女士私人借款，再由章家甄幫我代匯到中國龍虎山，成立了朋德酒店有限公司，方女士對我經濟方面的支助，在香港是眾所周知的事。 2012年中國昆山酒店全部賣掉，即償還了向方小姐的全部借款。 這一切都是由方女士私人律師，杜律津律師經手辦理，有詳細的紀錄。 本人一生從事音樂工作，作品餘三千首，過去中國人不講究版權，近十年己有版稅了。所以在香港用章家甄和次子劉子千名字成立了創音工作室，授權創音工作室管理音樂版權。 豈料，年前在媒體上看到劉子千改名為章立衡。既然不姓劉，不是劉家人，決不容許碰觸本人所有之版權。因此，本人終止授權創音工作室、章家甄及章立衡使用、管理、收取本人所有之版權收益。 本人鄭重聲明，從今起任何公司或個人自創音工作室取得本人音樂之版權使用，未經我本人認可，皆屬違法必須立即停止。違者應負一切法律賠償責任，特此聲明。

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