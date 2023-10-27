神隱半年！27歲女神水城夢子驚傳病逝 經紀公司悲痛證實
日本女子偶像團體「妄想物語」（妄想キャリブレーション／Moso Calibration）的前團員水城夢子昨天驚傳病逝消息，得年27歲。經紀公司隨後出面證實，消息一出震驚演藝圈。
水城夢子社群平台最後一次發文停留在4月22日的生日，當時她還很開心分享自己的生日大餐。昨（26）日經紀公司在她的推特上公布死訊，透露她消失這半年一直將粉絲放在第一位，「水城夢子過去一直在和病魔抗爭，已於10月17日永眠了，在27歲這年紀到了天國旅行......」，並透露水城夢子已低調舉行完成。
女團「妄想物語」2019年演唱會結束後便解散，水城夢子隨後則轉型當舞台劇演員，不料2021年傳出病情而中斷演藝事業，今年元旦離開經紀公司，社群平台最後一次發文停留在4月22日她生日當天，接著便神隱，半年後卻爆出病逝消息，讓許多粉絲心痛不已。
更多推薦
▪甄珍曝兒「受劉家昌魔爪操控」 怒轟：你配做父親嗎？
▪拿回88億財產96套房產 神隱2年林瑞陽吐委屈心聲
▪《黑澀會》妖嬌曬照秀身材 自曝「私處回到處女樣」
▪才血便大腸癌！男星曝「重摔視網膜剝離」差點失明
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言