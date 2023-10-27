神隱半年！27歲女神水城夢子驚傳病逝 經紀公司悲痛證實

日本女子偶像團體「妄想物語」（妄想キャリブレーション／Moso Calibration）的前團員水城夢子昨天驚傳病逝消息，得年27歲。經紀公司隨後出面證實，消息一出震驚演藝圈。

水城夢子社群平台最後一次發文停留在4月22日的生日，當時她還很開心分享自己的生日大餐。昨（26）日經紀公司在她的推特上公布死訊，透露她消失這半年一直將粉絲放在第一位，「水城夢子過去一直在和病魔抗爭，已於10月17日永眠了，在27歲這年紀到了天國旅行......」，並透露水城夢子已低調舉行完成。

女團「妄想物語」2019年演唱會結束後便解散，水城夢子隨後則轉型當舞台劇演員，不料2021年傳出病情而中斷演藝事業，今年元旦離開經紀公司，社群平台最後一次發文停留在4月22日她生日當天，接著便神隱，半年後卻爆出病逝消息，讓許多粉絲心痛不已。

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