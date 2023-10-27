吳宗憲爆出「玩很大」禁播內容！KID嚇壞：這不能講

吳宗憲、KID、坤達揮別金鐘獎槓龜陰霾，今開心宣布「綜藝玩很大」九周年特別企劃，將前進阿曼騎駱駝闖關。KID膝蓋傷勢未癒，堅持不肯請假，靠止痛藥、玻尿酸、護膝等幫助，繼續拼到底。

KID日前在馬來西亞錄影，右膝正面衝撞受傷，當下無法行走，靠輪椅代步回台灣治療。KID今天受訪時，坦言「傷勢暫時好不了」、「現在都還在酸」，因為他需要休養，但「玩很大」是他生命重心，所以他就帶著傷勢上工，而坤達透露多少還是會為KID調整內容強度。

過去吳宗憲也曾在「玩很大」錄影過程中嚴重摔傷，膝蓋上至今還留有傷疤。吳宗憲回憶，當時他摔得七暈八素，但起身第一個反應就是要吹哨子，因為節目才能繼續往下進行，想等大隊人馬出發再倒下。

KID同樣不希望自己傷勢拖累大家，沒想到自己腿腳有天會變成「氣象台」。吳宗憲先前一度因為心疼KID傷勢掉淚，今天一時口快，直接爆出之前發生過更驚險的狀況，是長頸鹿從KID身上踩過去，衣服全部破損。「長頸鹿蹄一個比保齡球還大顆，那是會死人的」。

吳宗憲說：「這是不能播的，我當時真是嚇死了，我要去拉他已經來不及了。」因相關片段內容已是節目秘辛，他們無法多說錄影的時間地點，KID連忙打斷話題：「不能講不能講，已經好幾年前了。」

因為錄影幾次與危險擦身而過，吳宗憲最近想開，直接撤告了幾樁抄襲官司，不過他還說頗在意「玩很大」被放在金鐘獎的益智及實境節目裡被比較，抗議道：「人家是益智，難道我們是弱智嗎？」他現在已經決定之後不出席金鐘獎，要把時間留給晚輩們發揮。 KID(右起)、吳宗憲、坤達準備前進阿曼。圖／三立提供 KID(右起)、吳宗憲、坤達準備前進阿曼。圖／三立提供

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