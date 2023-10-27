GD喊冤完全沒用！韓國警方「下一步計畫」曝光

韓流天王G-Dragon今天針對吸毒一事喊冤，透過律師發表正式聲明，嚴正澄清「我沒有吸毒」。但韓國警方根本沒有要理他，已經準備申請拘捕令，並限制GD出境。

韓國警方表示，GD和李善均染毒是不同案件，雖然GD派出律師協助澄清，也承諾會誠實配合調查，但法律之前人人平等，警方並未因他是天王而有所禮遇，一切全都要找流程查辦。

因為被酒店會所女室長爆料涉毒，現在GD必須接受相關調查檢驗。而GD資產人脈豐厚，警方未免節外生枝，打算對GD發出拘捕令，同時禁止他出境，確保他能夠準時到案說明。

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