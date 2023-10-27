導護媽媽是擋泥板女神！56歲玉女歌手回歸家庭 孩子學校志工

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
陳明真。 圖／截自臉書／陳明真
陳明真。 圖／截自臉書／陳明真

有「長腿姐姐」、「擋泥板女神」稱號的玉女歌手、演員陳明真26日透露才結束《花甲少年趣旅行》的錄製工作，回歸日常生活則變身導護兒子學校的媽媽，稱「工作當假期，導護當樂趣」。

她在社群曬出導護媽媽裝扮，長袖上衣搭牛仔褲，穿著休閒鞋，長髮披肩的模樣，當然還少防曬的帽子、墨鏡，戴著口罩，網友直讚「好美的導護」、「導護媽媽您好棒」、「您真是非常好的藝人典範」，還有人笑問「擋泥板看到自己的照片？」。不過她全副武裝的模樣，網友也覺得「包成這樣看不出來了」、「路人應該不知道大明星來導護」。

陳明真許久沒拍戲，復出作品令人期待。記者沈昱嘉／攝影
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