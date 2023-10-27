拿回88億財產96套房產 神隱2年林瑞陽露面吐委屈心聲

林瑞陽、張庭夫妻前年因涉嫌違法傳銷，遭法院凍結88億台幣資產，名下96戶房產也被查封凍結，26日案件已被石家莊市裕華區人民法院撤銷，房產、銀行存款等也解封，林瑞陽委屈多年終於沉冤得雪並拍影片吐露心聲。

林瑞陽表示：「我們的案子終於結案，而且是非常正面的結案」，「這兩年大家都很委屈，大哥很抱歉，但大哥也很開心，要謝謝大家對我的支持」。他也正面向代理商喊話：「我們會在全球各地重新找回我們的代理，重新讓那些客戶再度的回來，我們的產品一點問題都沒有，所以產品才是真正的王道」，已準備好再次重展事業。

據「法制日報」報導，2021年7月石​​家莊市裕華區人民法院查封被申請人名下96套房產，經法院審查認為，由於「國家工商總局關於進一步做好查處網絡傳銷工作的通知」中第三條規定，「縣、市級工商、市場監管部門查處網路傳銷案件，應在立案前或立案同時逐級報備至省級工商、市場監理部門」，而該法院對本案涉嫌網路傳銷資產繼續實施保全措施的條件已不具備，因此撤銷全案。

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