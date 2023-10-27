為夾娃娃機爭吵！美女主播黃倩萍遭控「家暴小20歲新歡」 3聲明反擊
55歲美女主播黃倩萍2016年離婚後，至今仍未再婚。據《自由時報》報導，近日有一名男子自稱是黃倩萍前男友，出面指控遭黃倩萍家暴，還稱被打到腦震盪，氣到提告。稍早，黃倩萍則出面發表聲明。
據《自由時報》報導，有位自稱是黃倩萍前男友的李先生，表示兩人年初在朋友的介紹下認識，雖然相差20歲但還是勇敢追愛，不料近來卻發生變故。李先生出面指控，與黃倩萍交往期間，遭受精神霸凌、情緒勒索、家暴等。李先生更提及前陣子與黃倩萍到日本遊玩，向當地女生說明夾娃娃「甩爪」的好處，卻遭黃倩萍言語暴力、肢體暴力。回台後，某次兩人與朋友聊起此事，卻再遭黃倩萍拿包包砸頭，驗傷後發現頭血腫、輕微腦震盪。
對此，黃倩萍今（27）日則在臉書發表聲明，強調目前此事已經進入司法程序不願多談，並解釋李先生是因向她索討金錢未果，所以才提民事訴訟，更痛批對方意圖藉此影響司法、浪費社會資源。
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