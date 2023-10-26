李明珊認了離婚導火線是這件事 可望當回「丟丟妹」

李明珊(丟丟妹)今年3月和前夫王心正離婚，「丟丟妹」品牌也歸前夫所有，不料前夫10月初宣布退出，外界盛傳他欠下高額賭債，李明珊今出席代言記者會，坦言離婚前就有聽說王心正在外有欠債，這也是她決定離婚的原因之一，而前夫離開後，原先的經營團隊向她表達希望合作，她則正在觀望中，合作條件之一就是她要拿回「丟丟妹」的名號。

李明珊說，前夫王心正退出「丟丟妹」直播品牌後，新股東一直很積極在跟她連絡，「但我還在觀望啦，他們是希望我回去承接。」那有機會拿回「丟丟妹」的名號？「有談到這個條件，可是我們還在看，合作大家都有可能，可是要講清楚。」王心正年初傳出欠下8千萬高額賭債，李明珊表示一直都有聽說，「他其實消失好幾個月了，但跟我沒關係，離婚後他怎麼樣是他的自由，我也不知道他欠的是不是賭債。」

她其實在離婚前就聽過前夫欠債，默認這正是離婚的原因之一，「其實心裡滿受傷的，當下不是我搞消失，那是因為去年11月初我就被踢出平台，取消權限，想要照顧以前的員工也沒辦法，因為重點就是王先生，但都過去了，我也希望他會越來越好。」她雖失去「丟丟妹」名號，但如今手握5支代言，事業已回到正軌。

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