一度淡出歌壇！「七匹狼」的他56歲變這樣

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
56歲的姚可傑是「東方快車合唱團」主唱，也是「七匹狼」要角之一。圖／掬石工作室提供
56歲的姚可傑是「東方快車合唱團」主唱，也是「七匹狼」要角之一。圖／掬石工作室提供

56歲的姚可傑是「東方快車合唱團」主唱，也是「七匹狼」要角之一，出道35年來一度淡出歌壇，選在10月25日生日當天推出全新單曲「掙脫會想念的地方」，他說：「我想掙脫會想念的地方應該就是我的音樂人生，曾經想要脫離，但是又回到了喜愛的音樂𥚃，活在音樂裡！」

他這次擔任EP製作人，實踐做自己想做的音樂，新歌「掙脫會想念的地方」的創作靈感來自於疫情期間看著女兒唸書及參加大考的辛苦過程，他表示：「疫情期間長時間待在家與家人互動，看著女兒這麼辛苦考大學的過程中，產生了想透過音樂來為她打氣，並觸發用歌曲跟與她一樣的年輕人聊聊，把對未來的憧憬與嚮往注入歌曲中。」

拍攝MV期間遇到酷暑，他又不是穿著夏季造型，且因為太久沒拍MV，一開始不知道要怎麼面對鏡頭，後來告訴自己盡量融入在合作拍攝的樂團之中，逐漸適應節奏，「後來突然聽到工作人員會跟著一起哼唱這首歌，所有的辛苦都不辛苦了。」

聊到凍齡訣竅，姚可傑稱維持青春活力的心態就是「保持對音樂的熱情」，平常沒花心思保養、偶爾運動，「會把自己投在學習彈奏樂器的興趣裡，有時候彈個半天也不會覺得累，保持著一直學習的態度，並且盡量活在有年輕人的氛圍裡，告訴自己追求目標的權利不限年齡，定下一個目標，就有著可以動的欲望、可以熱切的活著！有年輕的一顆心，這樣年不年輕的外貌就不重要了！」

姚可傑(前)太久沒拍MV，在場一度很不適應。圖／掬石工作室提供
姚可傑(前)太久沒拍MV，在場一度很不適應。圖／掬石工作室提供
出道35年的姚可傑曾經淡出歌壇。圖／掬石工作室提供
出道35年的姚可傑曾經淡出歌壇。圖／掬石工作室提供

延伸閱讀

「最有名小三」千萬網紅張大奕驚爆遭代購詐騙3年！慘賠5200萬

李玟生前遺願「骨灰灑馬爾地夫」 改葬武漢原因藏洋蔥

周子瑜遭公司冷凍10個月！ 驚喜官宣洩未來動向

消失螢光幕3年！75歲張小燕洩近況 驚見2大咖藝人合體

相關新聞

Angelababy傳賣頂級豪宅自救 頻上熱搜「解封了」？

Angelababy（楊穎）早前被傳去看Lisa「瘋馬秀」演出，雖然「瘋馬秀」官方發文澄清她「沒看秀」，但爭議未停，更疑似因此遭封殺。

父子決裂！劉家昌怒發聲明　「不是劉家人不准碰」

劉家昌昨（26）日突然在微博發文，控訴甄珍、劉子千（2019年改名為章立衡）母子聯手奪家產內幕。今天一早，他則發出律師聲明，表示兒子既然已經不姓劉，因此就不再是劉家人，「決不容

神隱半年！27歲女神水城夢子驚傳病逝 經紀公司悲痛證實

日本女子偶像團體「妄想物語」（妄想キャリブレーション／Moso Calibration）的前團員水城夢子昨天驚傳病逝消息，得年27歲。經紀公司隨後出面證實，消息一出震驚演藝圈。

吳宗憲爆出「玩很大」禁播內容！KID嚇壞：這不能講

吳宗憲、KID、坤達揮別金鐘獎槓龜陰霾，今開心宣布「綜藝玩很大」九周年特別企劃，將前進阿曼騎駱駝闖關。KID膝蓋傷勢未癒...

GD喊冤完全沒用！韓國警方「下一步計畫」曝光

韓流天王G-DRAGON今天針對吸毒一事喊冤，透過律師發表正式聲明，嚴正澄清「我沒有吸毒」。但韓國警方根本沒有要理他，已...

導護媽媽是擋泥板女神！56歲玉女歌手回歸家庭 孩子學校志工

有「長腿姐姐」、「擋泥板女神」稱號的玉女歌手、演員陳明真與音樂人季忠平結婚13年，育有一對雙胞胎，一度淡出演藝圈，近來復出拍戲、參加綜藝節目，26日透露才結束《花甲少年趣旅行》的錄製工作，回歸日常生活則變身導護兒子學校的媽媽，稱「工作當假期，導護當樂趣」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。