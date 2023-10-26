消失螢光幕3年！75歲張小燕洩近況 驚見2大咖藝人合體
75歲「綜藝教母」張小燕自從在2018年結束《小燕有約》後就淡出螢光幕，偶爾會在社群平台分享近況。去年傳出身體不適取消出席聶雲的音樂劇，近來她則現身與好友陸一龍、譚艾珍聚餐，罕見曝光近況。
張小燕過去主持《綜藝100》，曾與陸一龍、譚艾珍同台，近日再度相聚，三人也聊起昔日回憶。譚艾珍表示，每次錄影張小燕都非常認真，有次還對著陸一龍大叫「要不是你，我金鐘獎都不知道得幾座了！」，讓陸一龍恍然大悟笑說：「原來我的聲音真的是太特別，當年的她…受不了…」事後陸一龍也在臉書有感而發表示：「其實，朋友不在多，三五好友能一起聊天，說說笑笑，這就是最好的風景了。」
照片中，張小燕染著藍色頭髮，身體狀況頗佳、氣色看起來不錯。三人的聚餐照片曝光後，也喚起網友們回憶。
更多推薦
▪甄珍曝兒「受劉家昌魔爪操控」 怒轟：你配做父親嗎？
▪拿回88億財產96套房產 神隱2年林瑞陽吐委屈心聲
▪《黑澀會》妖嬌曬照秀身材 自曝「私處回到處女樣」
▪才血便大腸癌！男星曝「重摔視網膜剝離」差點失明
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言