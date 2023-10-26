消失螢光幕3年！75歲張小燕洩近況 驚見2大咖藝人合體

75歲「綜藝教母」張小燕自從在2018年結束《小燕有約》後就淡出螢光幕，偶爾會在社群平台分享近況。去年傳出身體不適取消出席聶雲的音樂劇，近來她則現身與好友陸一龍、譚艾珍聚餐，罕見曝光近況。

張小燕過去主持《綜藝100》，曾與陸一龍、譚艾珍同台，近日再度相聚，三人也聊起昔日回憶。譚艾珍表示，每次錄影張小燕都非常認真，有次還對著陸一龍大叫「要不是你，我金鐘獎都不知道得幾座了！」，讓陸一龍恍然大悟笑說：「原來我的聲音真的是太特別，當年的她…受不了…」事後陸一龍也在臉書有感而發表示：「其實，朋友不在多，三五好友能一起聊天，說說笑笑，這就是最好的風景了。」

照片中，張小燕染著藍色頭髮，身體狀況頗佳、氣色看起來不錯。三人的聚餐照片曝光後，也喚起網友們回憶。

張小燕近日與好友陸一龍相聚。

張小燕近日與好友陸一龍、譚艾珍相聚。

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