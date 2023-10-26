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梁云菲搭小黃遇車禍「往前飛」 下一秒司機開口：收400就好

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
梁云菲驚曝搭小黃遇車禍的驚悚過程。 圖/截自梁云菲IG
梁云菲驚曝搭小黃遇車禍的驚悚過程。 圖/截自梁云菲IG

「國光女神」梁云菲過去曾與藝人金剛有過一段戀情。昨（25）日驚傳她搭乘計程車前往工作的途中遇到車禍，她整個人往前飛，身上多處受傷，不料下一秒司機卻開口向她收車資。

梁云菲昨天清晨一早就搭計程車出門工作，不料途中遇到計程車與前方車子追撞事故，當時她正在車上滑手機，毫無防備下她整個人往前飛，隨後頭部、腳趾受傷濺血，但來不及看傷勢卻聽到司機開口向她要車資。司機起先開口要400元，但看到梁云菲遲疑反問，則改口說：「不然300元」，梁云菲則無奈回說：「可是我腳流血了，我工作也遲到，這樣我還要給你錢嗎？」。

梁云菲事後也曝光傷勢照，畫面怵目驚心，還分享狼狽下計程車拐腳走路的畫面，幽默表示：「要去拍攝新產品，沒想到就見紅了，看來應該是要大賣了」笑稱自己是人生體驗組，「怎麼都會發生誇張的事…」。

梁云菲驚曝搭小黃遇車禍的驚悚過程。 圖/截自梁云菲IG
梁云菲驚曝搭小黃遇車禍的驚悚過程。 圖/截自梁云菲IG

梁云菲驚曝搭小黃遇車禍的驚悚過程。 圖/截自梁云菲IG
梁云菲驚曝搭小黃遇車禍的驚悚過程。 圖/截自梁云菲IG

梁云菲驚曝搭小黃遇車禍的驚悚過程。
梁云菲驚曝搭小黃遇車禍的驚悚過程。

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