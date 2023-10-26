張庭林瑞陽涉傳銷逆轉！法院撤銷全案「解封96套房產」
張庭和林瑞陽夫妻因涉及違法傳銷，一度遭凍結88.8億台幣資產。26日大陸媒體報導，張庭和林瑞陽確定脫困，已經被石家莊裕華區人民法院撤銷，兩人名下96套房產、銀行存款等也被解封。
據「法制日報」報導，2021年7月石家莊市裕華區人民法院查封被申請人名下96套房產，經法院審查認為，由於「國家工商總局關於進一步做好查處網絡傳銷工作的通知」中第三條規定，「縣、市級工商、市場監管部門查處網路傳銷案件，應在立案前或立案同時逐級報備至省級工商、市場監理部門」，而該法院對本案涉嫌網路傳銷資產繼續實施保全措施的條件已不具備，因此撤銷全案。
林瑞陽與張庭當時反擊控告石家莊裕華區市監局與裕華區法院重複立案亂象，認為該案的管轄權應在平台所在地，即達爾威公司所在的上海市，認為該案從管轄權和控告證據方面都有問題，不能被採信。張庭更表示：「我在等個公正的裁決，相信祖國」，如今撤案確定財產解封。
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