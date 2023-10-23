蔡淑臻廝殺視后又強碰 安心亞槓龜收到她簡訊哭了

蔡淑臻、安心亞日前才經歷金鐘視后廝殺戰，雙方連戰三回合，最終結果有人喜獲殊榮、有人失落傷心，2人卻在相隔1天於中視新戲「開創者」記者會強碰，安心亞坦言輸給蔡淑臻，自己並無失落感也沒掉淚，認為有評審的肯定就夠了，但收到媽媽的簡訊，她卻瞬間淚腺潰堤，直呼：「媽媽叫我不要氣餒，我還是哭了！」

安心亞以一席黑色蕾絲中空露肚裝出席記者會，性感美豔驚人，完全有別於她在「牛車來去」的農婦形象，金鐘戲劇評審團主任委員唐美雲給予極大的肯定，認為有看到她在演技層次上的進步，雖然爭奪視后敗給蔡淑臻，安心亞卻覺得：「失落感不會，因為就是不是她就是我，我沒有哭，有美雲姐稱讚就夠了。」尤其看到媽媽傳來的簡訊：「不要氣餒，寶貝加油，不要放棄，我就哭了！」

新科視后蔡淑臻獲獎後到現在仍感到飄飄然，笑言收到「海量」的恭賀訊息，至今還沒回完，而「村裡來了個暴走女外科」原著作者小劉醫生劉宗瑀也捎來恭喜，她笑：「小劉醫生當然有跟我說恭喜，真的我一切還在飄，我也沒睡飽。」

而曾擔任過金鐘評審的温昇豪，在頒獎典禮當天因趕拍戲，只能趁空檔看典禮直播，結果一出爐，他就傳簡訊恭喜蔡淑臻、安慰安心亞，之前他曾提及2人在新戲「開創者」中一為得力助手、一是老婆，不知該支持誰，一度陷入左右為難，最終得獎揭曉後，他讚2人都很棒，「以後還有很多機會」，也看好雙姝在該劇演出有機會再拚一座金鐘獎，蔡淑臻則說：「最好4個人（含主演李國毅）一起入圍，各自廝殺別人」。

安心亞（左）、蔡淑臻。記者王聰賢/攝影

安心亞（左）、蔡淑臻。記者王聰賢/攝影

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