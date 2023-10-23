李善均涉毒波及許光漢首部韓劇 劇組發聲明：確定換角

韓國男星李善均捲入吸毒風暴，原本他參與演出許光漢首部韓劇處女作「No Way Out」，劇組23日公開發聲換掉李善均，這讓許光漢的首部韓劇得以保住。

李善均的律師接受「韓聯社」訪問時回應，媒體報導指出李善均與黃荷娜、韓瑞熙同為調查毒品名單對象，其實李善均與兩人不認識，妻子5月賣房也與此次事件無關，至今李善均是否有吸毒，律師則保守回應：目前不方便說，會誠實接受調查。另外李善均演出的「No Way Out」因為在開拍前爆出這樣的醜聞，23日劇組發出聲明表示，李善均上週被爆出不光彩的事後，立即聯絡劇組，表達要退出的決定。經過協商後，劇組確定換角。李光漢首次演出的韓劇作品，也能繼續拍攝下去。

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