一線小生改當廟公 劉尚謙息影N年回歸網驚：狀態太好
70歲資深藝人劉尚謙暌違21年重返民視8點檔，加入「市井豪門」的演出，原本就是該劇觀眾的他，在看到翁家明、兵家綺等演員淘氣又可愛的角色，還相當期待演個調皮搗蛋的老頑童，不過，據了解他將飾演日本農業企業家，最期待的還是和兒子劉至翰同台演戲，心情上相當興奮。
劉尚謙自2002年演出戲劇「不了情」後，暌違21年回歸民視8點檔，近年來他淡出演藝圈，從當年的電視台一線小生轉當廟公，積極投入宗教信仰、協助募款蓋廟宇，還將宣揚道法當成接下來人生目標，難得重返8點檔，他依然凍齡、保養得宜，狀態維持得相當好，劇中演出日本企業家，偶爾還會穿插日語，他則表示還好以前有學過日語，台詞應該難不倒自己，加上劉至翰、對手演員楊烈日文都很好，有虛實也會向2人請益。
父親出現在劇組，不是探班而是加入演出，令劉至翰相當驚喜，他表示當初劇組來詢問爸爸的聯絡方式時，本以為是別部戲劇的邀約，沒想到正是自己也演出的「市井豪門」，令他相當開心，並稱光看爸爸的角色，就知道一定是「key man」，貫穿大事件的關鍵人物，劇情發展令演員們也期待。
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