結束8年婚！章子怡、汪峰發共同聲明證實：分離不代表背叛
影后章子怡與歌手汪峰兩人在2015年結婚後，雖然婚姻不被網友看好，但兩人總用行動證明打臉謠言。豈料，23日一早就有狗仔爆出兩人已經離婚，噤聲幾小時後，汪峰於下午在微博正式發出離婚聲明，「經歷了8年婚姻的我們經過慎重考慮與商議，決定解除婚姻關係，未來將以親人身分共同撫養、陪伴孩子們長大，依舊是孩子們最信任的父母。」
章子怡和汪峰育有一兒一女，過去他們不時曬出一家甜蜜合照，不料，大陸知名狗仔「推理君江小宴」（以下簡稱江小宴）今在微博拋出震撼彈，爆料汪峰、章子怡已離婚，且離婚後女兒歸汪峰，兒子歸章子怡，還附上雷神索爾的武器「雷神之鎚」照片，似乎是想暗示爆料為實錘，媒致電汪峰方的工作人員，一聽到對方是記者就立刻掛掉電話，再致電另一位汪峰方的工作人員，後者連接都不接就掛了電話，而女方工作人員也是選擇不回應。直到下午，汪峰和章子怡一起在微博貼出一樣的聲明。
聲明全文如下：
親愛的朋友們：
感謝大家一直以來對我和子怡的關心與支特。 經歷了8年婚姻的我們經過慎重考慮與商議，決定解除婚姻關係，未來將以親人身分共同撫養、陪伴孩子們長大，依舊是孩子們最信任的父母。
我們曾攜手共度了一段美滿的婚姻。8年間，我們共同照顧家人，養育子女，用愛建構了幸福的生活。 我們之間沒有是非對錯之爭，分離不代表辜負或背叛。 這是兩個成年人共同的決定，希望可以得到大家的理解與支持。
生活的悲喜與苦樂本就不是簡單的是非評判，我們換個方式來讓彼此更好的成長，不會因分離而減少對孩子的分毫愛意。
出於對孩子和家人的保護，避免過度佔用公共資源，我們做出上述聲明。 此後將不再對此事做出任何回應。
再次感謝大家的關心與體諒！
汪峰
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