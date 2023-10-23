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鄭靚歆遭整復師弄到半殘 怒提告「不要再找藉口了」

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
鄭靚歆。 圖／擷自IG
鄭靚歆。 圖／擷自IG

鄭靚歆過去曾參加過「我愛黑澀會」，近來參加「全明星運動會4」優異的表現受到矚目，不過日前她則曝光遭到整復師弄到骨折，讓她痛到生活無法自理，因此向整復師提告，近日就要開庭。

鄭靚歆在今年2月才因拍片時不慎傷到尾椎，結果4個多月前她又被整復師弄到肋骨骨折，21日她在社群發曝當時連呼吸都會痛，無法生活自理，如今已復原很多了，她向整復師提告並放話「拜託不要再找藉口了」，24日就要開庭。早在18日時鄭靚歆的媽媽胡文英，就在社群發影片哭訴，女兒「常常會痛到無法呼吸，痛到半夜醒來，痛到連翻身都不行」幾乎是半殘，更讓她生氣的是整復師連句道歉都沒有，並透露這位整復師在網路上還小有名氣，告上法院是希望不要再有下一個受害者。

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