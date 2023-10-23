全昭旻宣布退出「RM」！30日最後一次錄影
全昭旻今天無預警宣布退出「Running Man」，本月30日最後一次錄影。經紀公司發出聲明，坦言經過反覆思考和討論，全昭旻決定暫時離開主持班底重新充電，為了今後能夠展現更好的樣貌。
聲明中特別提到，「真心感謝從2017年4月開始的6年多以來，在RunningMan中與全昭旻一起又哭又笑地奔跑過來的所有觀眾。希望以後也能給予全昭旻溫暖的關愛和支持，謝謝」。
全昭旻在2017年4月加入「Running Man」主持班底，雖然多數的觀眾對她充滿好感，但網路謾罵和排擠的聲音也從未少過。全昭旻扛住好壞評論6年，如今終於可以放下主持棒好好喘口氣。
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