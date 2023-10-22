林青霞獲金馬終身成就獎 朱延平透露：第一高票當選

資深名導朱延平與蔡允潔、郭鬼鬼、許薇安、張耘芝出席「SHOW 你的創意，詮釋中華文化」微電影頒獎典禮，力挺年輕人以創意呈現華人文化精髓，促進社會教化。朱延平提到電影基金會即將舉辦的60屆金馬獎典禮，透露終身成就獎得主林青霞、陳坤厚分別是表決票數的第1、2高票，且林青霞接獲喜訊立刻表示「一定來」。

紅心字會榮譽理事長李行，生前曾囑咐微電影大賽「一定要辦下去」，因此和他有深厚情誼的朱延平義務擔任比賽顧問，而蔡允潔、郭鬼鬼、許薇安、張耘芝等則是頒獎嘉賓。蔡允潔表示去年女兒小福星也有陪她一起來，不過那時還在肚子裡，卻曾答應朱延平要帶出來給他看，今年不僅屢行承諾，也想看看有沒機會讓小福星在朱延平的片子軋一角。她本來沒想生第2胎，現在卻覺得可能要給小福星一個伴，只是瘦身成功到現在還「沒開機」，要拚第2胎得先「重開機」。

被形容是「小舒淇」的張耘芝，最近在搞笑古裝劇「大話三國」中反串演出諸葛亮，為了詮釋角色，除了得黏上大鬍子，甚至臉上還被塗黑，出演前半年時常觀察身邊男性友人的動作，揣摩如何詮釋男子氣概。她認為拍攝微電影就是要有突破、大膽的嘗試與想法，像她也是可以扮男人留大鬍子。

擁有姣好甜美的外貌，水汪汪的大眼電力十足，往往能直擊深處的心弦，被稱為「電眼女神」的許薇安（Vivi）表示：微電影片長度有限，演員如何運用身體語言等技巧來詮釋，這部分相當重要，就好像外在看似甜美，其實也是能很有個性。

而粉絲眾多的郭鬼鬼則表示一直對表演有很大的興趣跟憧憬，如果有機會挑戰大螢幕，那會願意迎接任何一切考題，她也不覺得為表演藝術展現「尺度」是犧牲，反而看成自我挑戰。聽到蔡允潔瘦身成功，但一直沒有「開機」，有試了各種方法，也有請教醫生，還開了藥但都沒有用，郭鬼鬼用過來人的身份建議她，放鬆心情，慢慢來。

下個月就要登場的「金馬60」頒獎典禮，朱延平坦言「終身成就獎」第一輪的最高票就是林青霞，之後委託與她交情極佳的資深媒體人高愛倫通知她將獲獎的消息，她非常開心，保證會返台領獎，成為典禮上最受期待的焦點之一。

除了將和林青霞在台重逢，朱延平也稱本次金馬的「電影大師課」陣容堅強、震撼全亞洲，其中」的北野武，不但演的好，導的也好。朱延平老友曾志偉早先來台動手術，他曾帶著寶島美食探病，結果手術後前兩天曾志偉不讓他去，怕他講笑話，聽了會笑到傷口痛。他直呼：「生活在現代很幸福，曾志偉的手術算是危險的，可是因為現在都是微創手術，因此復原很快，他才7天就出院了。」

朱延平新作「小子」預定明年春節上映，笑言以往每次生兒子新片就大賣，近來兩個兒子讓他連孫子孫女都有了，湊成一個「好」字，表示：「好加小子，就是好小子。」期待新片能夠像過去「好小子」一樣豐收。

蔡允潔（左起）、郭鬼鬼、朱延平、張耘芝、許薇安一起出席「SHOW 你的創意，詮釋中華文化」微電影頒獎典禮。記者吳致碩／攝影

郭鬼鬼（左起）、蔡允潔、許薇安、張耘芝擔任頒獎嘉賓。記者吳致碩／攝影 蘇詠智

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