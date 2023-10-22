李千娜才登記結婚 又再宣告喜訊「我懷孕了」

李千娜與黃尚禾5日宣告登記結婚後，如今又再宣告她已懷孕，還曬出超音波照，笑稱一開始大家看到兩條線，還以為她確診了。

李千娜22日在社群宣告懷孕的喜訊，「是～～～～～我懷孕了，一切很感恩、很幸運、很珍惜，謝謝孩子爸爸還有我們的家人，用滿滿的愛迎接Yellow的到來」並分享照超音波的影片，她更透露家人看到兩條線時，都叫她要保重，誤以為她確診，讓她哭笑不得。

李千娜過去就曾透露過19歲時就結婚，並生下一子一女，婚姻僅維持4年就離婚，如今她再度宣布懷孕，這次就算是第三胎。

李千娜曬出懷孕超音波照。 圖／擷自IG

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