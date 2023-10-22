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金鐘慶功／「人選」演員全槓龜 製作人曝賴佩霞真反應

聯合報／ 記者杜沛學／台北即時報導
「人選之人—造浪者」製作人林昱伶(右二)、導演林君陽(左)出席公廣集團慶功宴。記者吳致碩／攝影
「人選之人—造浪者」製作人林昱伶(右二)、導演林君陽(左)出席公廣集團慶功宴。記者吳致碩／攝影

「人選之人—造浪者」是今年金鐘獎最受討論的作品之一，入圍14項最終卻只抱回4項，雖拿下最佳迷你劇集獎、導演獎、視覺特效獎、原創歌曲獎，但演員獎全槓龜，製作人林昱伶出席公廣集團慶功，感嘆：「不會用滿不滿意形容結果，當然有點遺憾，但都是命運的安排。」

林昱伶坦言「每個獎都想拿」，尤其是剪輯獎，因為「人」劇群戲很多，剪接難度很高。對手「她和她的她」拿下4獎，包括迷你劇集視帝、視后、編劇、新人獎，林昱伶透露，事先自己準備了奪獎上台的致詞講稿，但看到「她」劇不斷獲獎後，就默默把講稿收起來，不再背稿了，但後來仍獲得最佳迷你劇集獎，很多想講的話一上台太緊張就忘記，仍很欣慰台劇往愈來愈好的方向前進。

而演員們雖都沒獲獎，但林昱伶說：「他們不需要被安慰，從頭到尾很嗨，我也不知道為什麼，只能說年輕真好。」賴佩霞擔任郭台銘參選總統大位的副手，近來行程滿檔，金鐘獎當天還要演舞台劇，結束演出後直奔典禮，林昱伶透露，賴佩霞就坐在自己的斜前方，頒完迷你劇集男女配角獎後，在廣告破口時，林昱伶用很「中二」的方式替賴佩霞、卜學亮、蔡亘晏打氣，大喊：「我們還是很棒！」而賴佩霞雖沒得獎，但仍在位置上坐了一陣子，等到迷你劇集類別獎項都頒完才離開會場。

賴佩霞無緣敲金鐘。記者沈昱嘉／攝影
賴佩霞無緣敲金鐘。記者沈昱嘉／攝影

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