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金鐘58／金鐘烏龍！活著的導演成已故追憶 三立道歉了

聯合報／ 記者楊起鳳／即時報導
第58屆金鐘獎發生烏龍，誤植追思影人照片，三立於凌晨時已經更正江長文過世畫面。圖／三立提供
第58屆金鐘獎發生烏龍，誤植追思影人照片，三立於凌晨時已經更正江長文過世畫面。圖／三立提供

第58屆金鐘獎「戲劇類」頒獎典禮21日落幕，但有眼尖網友發現追思影人片段疑似誤植照片，將已故藝人江長文的照片誤植成仍活著的導演游天龍。認為這個烏龍錯誤會嚇死，對雙方都很不尊重。對此三立承認疏失，並已於凌晨重播時更正畫面。

網友質疑，追思影片中，江長文的照片明明是導演游天龍，但游天龍仍活著，卻被誤植為過世，不少認識游天龍的友人認出照片紛紛回應：「烏龍！」、「天啊！這是大阿哥游天龍！」 演員呂嘉興也留言：「我認識游天龍導演，他得甚麼獎？」後來發現是電視台誤植照片覺得不可思議，他說：「應該是搜尋出現導演的那張錯誤照片，金鐘奬工作人員就截圖引用了！真的是太誇張了」。

呂嘉興之後接受本報訪問時確認追思影片中的照片就是導演游天龍，他說：「我和鄭仲茵主演民視的『台灣奇案—冤沉大海』就是游天龍導演拍的，他還健在啦，猛一看嚇死人。」他說網上因為有將游天龍導演和江長文的照片放在一起，可能金鐘獎工作人員上網去抓江長文照片，剛好抓到錯誤截圖就用了。他表示之前拍戲還有跟游導演吃飯聚會，照片確認就是誤植。

對此，三立電視台承認疏失並發聲明表示：第58屆金鐘獎緬懷已故藝人影片誤將資深前輩江長文先生照片誤植為演員游天龍先生，承辦單位三立電視承認疏失，並已於凌晨重播時更正畫面。

三立電視對於作業疏失向外界致歉，表示文化部和三立都已經與當事人老婆聯繫上，並親自致意。

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