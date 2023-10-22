金鐘58／今年視帝不是他 吳慷仁深夜發感謝文預約「金鐘明年見」
吳慷仁今年雖然沒能奪下金鐘視帝，不過深夜還是發文感謝，認為「模仿犯」拍攝已解鎖不少項目，雖然沒能獲得大獎但仍是連聲稱讚。
吳慷仁在臉書發文感謝，認為「一路下來模仿犯的成績有目共睹，心存感謝太久了～」，接著更吐露「不容易啦～與時俱進是劇組拍這部片的勇氣，這樣的片型，是值得鼓勵的。替模仿犯的台前幕後鼓鼓掌～我已身為其中一員為榮，感謝萬分～模仿犯解鎖了與其他國家的合作契機，相信未來製作更好不同與以往的片型指日可待～」最後也跟大家預約「金鐘明年見喔～」。
更多推薦
▪金鐘慶功／「模仿犯」演員全槓龜 吳慷仁收邵雨薇安慰
▪金鐘慶功／許瑋甯甜洩邱澤「電話內容」 5字曝做人進度
▪金鐘慶功／沒得獎仍閃炸！孫可芳牽手劉冠廷低語一句話
▪金鐘慶功／李程彬當眾拉出紅內褲 媽哭到典禮結束
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言