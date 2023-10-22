金鐘58／今年視帝不是他 吳慷仁深夜發感謝文預約「金鐘明年見」

吳慷仁今年雖然沒能奪下金鐘視帝，不過深夜還是發文感謝，認為「模仿犯」拍攝已解鎖不少項目，雖然沒能獲得大獎但仍是連聲稱讚。

吳慷仁在臉書發文感謝，認為「一路下來模仿犯的成績有目共睹，心存感謝太久了～」，接著更吐露「不容易啦～與時俱進是劇組拍這部片的勇氣，這樣的片型，是值得鼓勵的。替模仿犯的台前幕後鼓鼓掌～我已身為其中一員為榮，感謝萬分～模仿犯解鎖了與其他國家的合作契機，相信未來製作更好不同與以往的片型指日可待～」最後也跟大家預約「金鐘明年見喔～」。

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