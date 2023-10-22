金鐘58／薛仕凌遭質疑「演3集奪視帝」 文化部回應：符合規定

薛仕凌這次「台灣犯罪故事」二度拿下金鐘視帝，上周才剛在釜山影展以同劇同角色奪下男配角獎，因此PTT上就有網友提出質疑，「台灣犯罪故事」是單元劇，薛仕凌只有三集戲份，卻能夠入圍「戲劇節目男主角獎 」還獲獎，對此，文化部也做出回應。

文化部影視局回應，依112年金鐘獎獎勵要點第三點規定，戲劇節目指公開播送或公開傳輸的各集節目加總後之播送或傳輸時間長度（不含節目特輯、花絮及廣告等）達480分鐘之連續劇。「台灣犯罪故事」劇集共12集，每集45-60分鐘，公開傳輸各集加總長度603分鐘，符合戲劇節目報名規定。

全劇的4個單元都是由同一製作人，總導演統籌，且也是啟用同一幕後製作團隊，包含美術、造型、攝影、燈光等，以維持4個單元在同一調性與世界觀。所以「台灣犯罪故事」全劇報名「戲劇節目」獎，個人獎及技術獎，則考量個人獎及技術獎目的在獎勵優秀從業個人，依照要點規定，以加註各單元副標方式，分別報名戲劇類個人獎及技術獎項。

薛仕凌本身也在慶功宴上回應爭議「報名的時候我也有問，但是製作單位說，是符合規定的」表態自己並不清楚制度，所以也不方便多回答什麼，不過能拿下獎，還是感謝。

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