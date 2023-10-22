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高宇蓁赴夏威夷參加國際影展竟遭遣返 深夜回台發文吐露心聲

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
「鳳姐」入選第43屆夏威夷國際影展台灣電影焦點單元。圖／后花園數位影像提供
「鳳姐」入選第43屆夏威夷國際影展台灣電影焦點單元。圖／后花園數位影像提供

台劇八點檔女神高宇蓁原本要帶著主演的電影「鳳姐」參加第43屆夏威夷國際影展，不料到了當地卻被遣返回台，但目前還不清楚原因，讓她感到遺憾與納悶。

高宇蓁22日凌晨在社群發文透露，原本與「鳳姐」的導演赴夏威夷參加國際影展，這也是她首次參加國際影展，滿心期待抵達後，卻遭到拒絕入境，一部分人就直接遣返回台，高宇蓁與其他人員影展主辦方為他們原訂安排的飯店住了一晚後，隔天也被遣返回台，最後只有導演邱新達入境成功。

高宇蓁感到很納悶「其實直到現在，我還不太明白到底哪個環節出了問題，等我稍做收拾休息後，會再與此次負責影展居中聯繫的協調人瞭解後才能釐清。」對於沒能參加影展感到遺憾，不過也開玩笑表示「經歷過72小時人生中最短的海外旅程，，是真正的來去Hawaii...呀~ 累...」，還貼出收到的第43屆夏威夷國際影展邀請函，笑稱只能拿去錶框做紀念。

「鳳姐」入選第43屆夏威夷國際影展台灣電影焦點單元。圖／后花園數位影像提供
「鳳姐」入選第43屆夏威夷國際影展台灣電影焦點單元。圖／后花園數位影像提供

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